Radsport Große Erfolge, aber auch ein Abschied beim VfR Büttgen

In der Altersklasse Jugend U17 weiblich überzeugte die im älteren Jahrgang gestartete Franziska Minten, die mit der Bundessichtung dem VfR Büttgen ade sagte. Sie wechselt ans Sportinternat im thüringischen Erfurt. Die amtierende Deutsche Meisterin in der Einerverfolgung über 2000 Meter bestätigte noch einmal ihre Zeitfahrqualitäten und gewann mit einem knappen Vorsprung von 0,2 Sekunden. Die 200 Meter mit fliegendem Start absolvierte sie in 13,113 Sekunden und erreichte damit Platz drei. Mit den Plätzen zwölf im Ausscheidungsfahren und acht im Madison verpasste sie das Podest als Gesamtvierte nur knapp. „In Franziska verlieren wir eine unserer lokalen Leistungsträgerinnen“, sagte Witte zum Abschied. „Es hat uns viel Freude bereitet, zu sehen, wie sie sich in den vergangenen Jahren vor allem mit der Hilfe unseres Nachwuchstrainers Florian Schmitz entwickelt hat.“ Ihren Schritt, den VfR zu verlassen, kann Witte nachvollziehen: „Einer der Hauptbeweggründe war der fehlende weibliche Nachwuchs in NRW in ihrer Altersklasse. Vor allem im Bahnbereich war sie immer wieder gezwungen, sich mit Fahrerinnen aus anderen Landesverbänden zusammenzuschließen. Dies ist nur mit einer Ausnahmegenehmigung erlaubt, die durch den Spitzenverband zuletzt in einigen Fällen aber nicht mehr gewährt wurde. In Erfurt wird sie nun auf ein Internat gehen und dort in einer weiblichen Trainingsgruppe betreut.“