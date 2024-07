Radrennen auf der Kaiser-Friedrich-Straße Lokalmatadore gehören fest zum Programm der Tour de Neuss

Die nehmen das Angebot dankbar an. Allein das Team Sportforum Kaarst-Büttgen schickt in diesem Jahr sieben Fahrer an die Startlinie, angeführt vom Büttgener Julius Domnick. „Für uns ist das ein ganz wichtiges Rennen, um uns direkt vor unserer Haustür zu präsentieren, auch unseren Sponsoren und Unterstützern gegenüber,“ sagt Teamchef Lars Witte. Das Team liegt zurzeit auf Platz drei der Radsport-Bundesliga, nur die Mannschaften von radnet-Oßwald und Team Lotto Kernhaus – PSD Bank haben mehr Punkte gesammelt als die Büttgener. Wobei es am Mittwoch zu einem interessanten Vergleich kommt, gehen für das Lotto Kernhaus-Team doch in Nick Bangert und Joshua Huppertz der Zweit- und Drittplatzierte der Bundesliga-Einzelwertung in Neuss an den Start.