Radsport : Florian Dreis ist zurück nach einem Schlüsselbeinbruch

Büttgen Beim Rundstreckenrennen in Refrath sprintet der Nachwuchsmann des VfR Büttgen auf den dritten Platz. Franziska Minten fährt ebenfalls aufs Podest.

(sit) Radrennfahrer sind von Natur aus ziemlich schmerzfrei. Und darum gilt: „Erst ein Schlüsselbeinbruch macht eine Karriere richtig rund.“ Trotzdem hätte Florian Dreis auf diese im Rahmen der Bahnen-Tournee erlittene Blessur gerne verzichtet, hatte sich der Nachwuchsmann des VfR Büttgen doch mit seinem Bundesliga-Rennstall „Team Dr. Joseph Billigmann p/b Christian Knees“ auf eine starke Abschluss-Saison in der Junioren-Klasse U19 gefreut. Aber er blieb dran – und wurde für seinen Elan nun beim Rundstreckenrennen in Refrath mit dem Spurt auf den dritten Rang belohnt. Das gute Beispiel machte Schule. So fuhr seine Vereinskollegin Franziska Minten als Dritte ebenfalls aufs Podest. Dabei ging sie im Rennen der Schüler U15 an den Start, maß sich also mit der gleichaltrigen männlichen Konkurrenz.