Radsport : Gold für Minten, Lange und Klein holen DM-Silber

Kaarst Mitausrichter VfR Büttgen bringt bei der Heim-DM im Sportforum an der Olympiastraße einmal Gold-, zweimal Silber und einmal Bronze ein.

Weltklasse zu Gast im Sportforum Kaarst/Büttgen bei den 135. Deutschen Meisterschaften im Bahnradsport – für Mitausrichter VfR Büttgen kein Grund, sich auf seine Rolle als Gastgeber zu beschränken. Und so fuhr Alina Lange in der von der Taktik geprägten Disziplin Scratch beherzt aufs Treppchen. Vor ihr lag nur Welt- und Europameisterin Laura Süßemilch (Biberach), die 2021 als nicht eingesetztes Mitglied des deutschen Bahn-Vierers für Gold bei den Olympischen Spielen in Tokio gemeinsam mit Franziska Brauße, Lisa Brennauer, Mieke Kröger und Lisa Klein zur Mannschaft des Jahres gekürt worden war. „Eine Überraschung“, sagte Lars Witte, Abteilungsleiter Radsport beim VfR Büttgen, „diese Silbermedaille hatten wir nicht eingeplant.“ Alina Lange hatte beim Spurt in den Mai am 30. April in Büttgen an der Seite ihrer Vereinskollegin Marlene Cleves den starken vierten Rang belegt.