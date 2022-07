Radsport : Die Tour de Neuss trotzt allen Widrigkeiten

Nils Politt vom Team Bora-Hansgrohe, vor vier Jahren Sieger in Neuss, kommt am Mittwoch direkt von der Tour de France auf die Kaiser-Friedrich-Straße. Foto: dpa/David Stockman

Neuss Dem Sportlichen Leiter Markus Fothen ist es bei der 19. Auflage wiederum gelungen, ein Fahrerfeld zusammen zu stellen, das sich sehen lassen kann.

Stephan Hilgers ist ein pragmatisch denkender Mensch. „Besser Regen bei der Pressekonferenz als beim Rennen,“ stellte der Vorsitzende des Neusser Radfahrervereins mit Blick auf den ebenso feinen wie lang ersehnten Landregen fest, der am Donnerstagmittag über der Quirinusstadt niederging. Denn schlechtes Wetter ist das letzte, was die 19. Ausgabe der Schindler Tour de Neuss am kommenden Mittwoch (27.) gebrauchen kann – sie hat es auch so schon schwer genug.

Stand nach zweijähriger, Pandemie-bedingter Zwangspause aufgrund von allzu zögerlich eingehender Sponsorenzusagen das Comeback des Traditionsrennens lange in Frage, wird es nun frontal von den Problemen rund um die am Sonntag in Paris zu Ende gehende Tour de France erwischt. Denn Markus Fothen lagen in Gestalt von Lennard Kämna und Maximilian Schachmann die Zusagen von zwei der zurzeit profiliertesten deutschen Radprofis vor. „Sie haben sich echt auf ihre Premiere bei der Tour de Neuss gefreut,“ sagt der Sportliche Leiter. Doch daraus wird nun nichts: Kämna, der in der zweiten Tour-Woche das Gelbe Trikot nur um elf Sekunden verpasste, musste wegen einer starken Erkältung die Frankreich-Rundfahrt vorzeitig beenden. Schachmann fährt zwar noch, erhält von seinem Team (Bora-Hansgrohe) allen Bemühungen Fothens zum Trotz jedoch keine Freigabe für einen Start in Neuss.

NRV-Vorsitzender Stephan Hilgers (r.) bei der Pressekonferenz zur Tour de Neuss im Drusushof. Dominik Bauer (l.) ist wieder am Start. Foto: Andreas Woitschützke

Info Sind am 27. Juli in Neuss unter anderem am Start Team BORA-Hansgrohe Nils Politt Cofidis Max Walscheid Team EF Education-Nippo Jonas Rutsch Team DSM Nikias Arndt Lotto Soudal Roger Kluge Rad Net-Rose Team Theo Reinhardt Team Sportforum Felix Dierking, Julis Domnick, Marcel Fröse, Nicolas Heling, Kilian Stiegner, Sven Thurau Team Dauner-Akkron Cycling Jan Temmen, Byron Munton, Frederik Rassmann, Roman Duckert Team Lotto-Kern Haus Marcel Meisen, Dominik Bauer, Ole Theiler, Jan Kuhn

Damit nicht genug der Unbilden: Bei Max Walscheid führte ein positiver Corona-Test dazu, dass er am Dienstag das Peloton verlassen musste. Sein Name steht freilich weiter in der Starterliste für kommenden Mittwoch: „Wenn er sich bis dahin freigetestet hat, kommt er auf jeden Fall,“ sagt Fothen, „er ist ganz heiß auf das Rennen.“ Das der 29 Jahre alte Sprinter vom Cofidis-Team im Gegensatz zu Kämna und Schachmann bereits aus diversen Auftritten in der Vergangenheit kennt – 2018 wurde er Zweiter hinter Nils Politt. Trotz alledem ist es Markus Fothen gelungen, für die 19. Auflage ein fünfzigköpfiges Fahrerfeld zusammen zu stellen, das sich sehen lassen kann. Zumindest Stand gestern. „Ich bete jeden Tag, dass die beiden heil durchkommen,“ sagt der Sportliche Leiter, der selbst vier Mal an der Frankreich-Rundfahrt teilnahm und bei seinem Debüt 2006 insgesamt 13 Tage lang das weiße Trikot des besten Jungprofis trug, mit Blick auf das Duo, das derzeit noch auf der großen Schleife unterwegs ist: Nils Politt (Bora-Hansgrohe) und Jonas Rutsch (Team EF Education – Easypost). Weil Politt vor vier Jahren auf der Kaiser-Friedrich-Straße als Sieger über den Zielstrich fuhr, hat ihm Fothen für Mittwoch die Startnummer eins verpasst.

Die (alleinige) Favoritenrolle haben die Beiden dennoch nicht für sich gepachtet. Da ist zum einen Nikias Arndt (Team DSM), der nach drei zweiten Plätzen (2015, 2016 und zuletzt 2019) einfach mal mit einem Sieg dran wäre. Und da sind zwei Fahrer, die den Straßenspezialisten auf dem engen Rundkurs über Kaiser-Friedrich-Straße, Drususallee, Breite Straße und Hochstraße das Fürchten lehren könnten: Theo Reinhardt (Rad-Net Rose-Team) und Roger Kluge (Team Lotto Soudal). Gemeinsam wurden sie 2018 und 2019 Weltmeister im Zweier-Mannschaftsfahren auf der Bahn – und sicherten sich vor vier Wochen bei den nationalen Titelkämpfen in Büttgen auch den Deutschen Meistertitel in dieser Disziplin.

Wobei Roger Kluge einer der wenigen (deutschen) Fahrer ist, die auf Bahn und Straße gleichermaßen zu Hause sind: Fünf Mal, zuletzt im vergangenen Jahr, als er das Rennen nicht beendete, startete der inzwischen 36 Jahre alte Berliner bei der Tour de France (139. 2014, 150. 2019, 146. 2020), ebenso oft beim Giro d’Italia, bei dem ihm 2016 ein Etappensieg gelang. Bei der diesjährigen Auflage kam er auf Rang 149 der Gesamtwertung ins Ziel. Und auf der Kaiser-Friedrich-Straße verpasste er 2014 als Vierter nur knapp das Podium. Markus Fothen traut ihm zu, das am kommenden Mittwoch nachzuholen: „Roger hat mich von sich aus angerufen und gefragt, ob ich einen Startplatz für ihn frei habe – das macht er bestimmt nicht, um bloß mit zu rollen.“