Radsport Ein starker Partner für das Team Sportforum

Der Startschuss für die Zusammenarbeit könnte zu keinem besseren Zeitpunkt fallen, befindet sich das Team Sportforum doch schon seit der Saison 2022 auf dem Weg nach oben. „Erstmals ist es uns gelungen, das beste Amateurteam der Deutschen Rad-Bundesliga zu stellen und gleichzeitig in der Sonderwertung des besten Amateurfahrers die ersten beiden Plätze zu belegen“, stellt Witte mit einer gehörigen Portion Stolz fest. In der laufenden Saison vermochte das Radsportdorf Büttgen seine Position in der Bundesliga und auch international sogar noch zu stärken. In Justin Wolf als aktuell Zweitplatzierter und Sven Thurau auf Rang fünf sind gleich zwei Fahrer des Teams in den Top 5. In der Gesamtmannschaftswertung liegt die Mannschaft als beste Amateurmannschaft auf Rang fünf. Hinzu kommen die Wertungstrikots in der Berg- und Amateurwertung.