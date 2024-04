Radrennen in Büttgen Ein Familienfest auf der Straße

Okay, die Top-Fahrer vom „Spurt in den Mai“ stehen zwar am Mittwoch um 15.05 Uhr auch zum Eliterennen an der Startlinie auf der Pampusstraße, doch die „Stars“ des Straßenrennens, das der VfR Büttgen seit 1963 (nur durch zwei Corona-Lockdowns unterbrochen) stets am 1. Mai ausrichtet, sind andere.