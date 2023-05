Radrennen in Dormagen Christian Piel trägt die Hoffnungen des RSC Nievenheim

Cheforganisator Martin Ritterbach freut sich auf internationale Starter wie zum Beispiel das kasachische U19-Damenteam und Aktive aus der Schweiz und den Niederlanden. Insgesamt ist er mit den Teilnehmerzahlen weitesgehend zufrieden: „Wir rechnen mit rund 300 Radsportlern. Bei den Hobbysportlern und Senioren ist die Resonanz groß. Auffällig sind leider die abnehmenden Meldezahlen im Jugendbereich.“ Als Vorstandsvorsitzender des RSC setzt Ritterbach sportliche Hoffnungen in Christian Piel, dem er einen Platz in den Top Ten beim Elite Amateur Rennen zutraut. Piel startet für den RSV und kam zuletzt beim Rennen „Rund in Fischeln“ auf Rang 19. Im gleichen Rennen sieht er Christian Noll als einen der Topfavoriten. Beim Spurt in den Mai in Büttgen vor knapp zwei Wochen raste der Kölner auf den zweiten Platz hinter Sieger Tim Torn Teutenberg. Dies ist definitiv ein Beweis, dass das Dormagener Radrennen auch Topfahrer anzieht. Nievenheim ist in diesem Jahr mit 17 Lizenzfahrern in verschiedenen Klassen vertreten.