21. Tour de Neuss Auch ohne Primoz Roglic wird es am Mittwoch interessant

Zwei weitere Beispiel: Pascal Ackermann (Israel-Premier Tech), im vergangenen Jahr hinter Bauhaus Zweiter auf der Kaiser-Friedrich-Straße, erreichte in Frankreich zwar als 112. das Ziel in Nizza, sei aber gesundheitlich so angeschlagen, dass er erstmal gesund werden müsse, erklärt Fothen. Und Lennard Kämna, mehrmaliger Etappensieger bei der Tour de France, steige nach seinem schweren Sturz im Frühjahr erst im Herbst wieder in den Rennbetrieb ein. Fothen nimmt’s mittlerweile gelassen. „Mein Job als Sportlicher Leiter in Neuss ist jedes Jahr aufs Neue spannend – aber immer anders ...“ Auf interessante Fahrer müssen die Radsportfans am Mittwoch aber nicht verzichten: So steigt mit der Startnummer 47 in John Kämna (VC Vegesack) der ältere Bruder von Lennard Kämna aufs Rad. Tobias Müller (rad-net Oßwald) trägt das Führungstrikot der Rad-Bundesliga. Der 20-Jährige trotzte im noch laufenden Monat bei der mit sechs Mannschaften aus der WorldTour besetzten Rundfahrt Tour de l’Ain in Frankreich der Profikonkurrenz und belegte im Dress der deutschen Nationalmannschaft auf der ersten Etappe Rang drei.