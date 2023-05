Erstklassiger Radsport beim 42. Spurt in den Mai Olympiasiegerin und Europameister spurten zum Sieg in Büttgen

Die Favoriten kannten keine Gnade. Roger Kluge und Theo Reinhardt, zweifache Weltmeister und aktuelle Europameister im Madison, rasten beim 42. Spurt in den Mai im mit knapp 1000 Zuschauern gefüllten Sportforum Kaarst-Büttgen zum Sieg. Für Reinhardt fast schon „Business as usual“ hatte der 32-Jährige in Büttgen doch zuvor schon drei Mal in Folge gewonnen: 2018 an der Seite von Leif Lampater, im Jahr darauf mit Lokalmatador Nils Schomber und beim Restart nach der Corona-Pandemie 2022 mit Moritz Malcharek. Der belegte am Sonntag in einem Team mit Tim Torn Teutenberg vor Sven Thurau/Justin Wolf (beide Sportforum Kaarst-Büttgen) den zweiten Platz.