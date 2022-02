Eishockey-Regionalliga : Quotienten-Wertung in der Hauptrunde

Marc Sprengnöder fehlt dem Neusser EV. Foto: NEV

Neuss Die zahlreichen Spielausfälle wegen Corona-Erkrankungen haben Konsequenzen. Einige Nachholspiele fallen unter den Tisch. Der Neusser EV tritt aber am Freitag in Dortmund an.

Von David Beineke

Ihre ausgefallene Partie bei den Eisadlern Dortmund holen die Eishockeyspieler des Neusser EV am Freitagabend nach. Doch einige der in der vergangenen Wochen krankheitsbedingt abgesagten Spiele der Regionalliga-Hauptrunde werden nicht mehr neu angesetzt. Darauf verständigte sich der Verband am Dienstag mit den Vereinen.

Zwischenzeitliche Überlegungen, die Hauptrunde bis in den März zu verlängern, fanden keine Mehrheit. Stattdessen wird Ende Februar ein Schnitt gemacht und nur die bis dahin absolvierten Spiele gewertet. Weil aufgrund des jetzt schon engen Terminplans nicht alle Partien nachgeholt werden können und die Tabelle aufgrund der unterschiedlichen Anzahl an absolvierten Spielen ein verzerrtes Bild widerspiegelt, wird auf eine Quotienten-Wertung (Punkte pro Spiel) umgestellt. Der bisherige Spitzenreiter aus Dinslaken und der zweitplatzierte EV Duisburg tauschen in der neuen Tabelle die Plätze, ansonsten gibt es keine Verschiebungen. Für den NEV hat die Regelung zur Folge, dass das ursprünglich für vergangenen Sonntag angesetzte Heimspiel gegen Dortmund ebenso entfällt wie die Partie am kommenden Sonntag in Duisburg, da die Gastgeber krankheitsbedingt weiterhin mit dem Spielbetrieb pausieren müssen. Nach dem Abschluss der Hauptrunde sollen die besten vier Teams wie ursprünglich geplant im Play-off-Modus den Regionalliga-Meister ausspielen.