"Quirinus-Cup gehört als Marke zu Neuss"

Neuss Volker Staufert, Vorsitzender der Neusser HV, sieht das Handball-Turnier auf einem neuen Weg.

Herr Staufert, der Neusser HV formiert mit dem ART Düsseldorf die HC Rhein Vikings, die nach dem Aufstieg gerade den Klassenverbleib in der 2. Handball-Bundesliga geschafft haben, aber ihre Heimspiele in Düsseldorf-Reisholz austragen. Könnte der Quirinus-Cup auch den Sprung über den Rhein machen?

Volker Staufert Nein. Der Quirinus-Cup ist als Marke zu Neuss gehörig, das ist überhaupt keine Frage. Aber das Turnier war nie nur auf die Stadt beschränkt, sondern auch die gesamte Region ist mit drin. In Düsseldorf wurde genauso gespielt wie in Dormagen, Kaarst und Grevenbroich. Sehen Sie, die Region - und dazu zähle ich auch Krefeld und Duisburg - war mal eine Handball-Hochburg. Mit meiner Kandidatur für den Vorsitz des Neusser HV war auch die Idee verbunden, den Profi-Handball wieder in der Region zu etablieren. Und mit den Vikings und der Rückkehr der TSV Bayer Dormagen in die 2. Liga sind wir da schon einen großen Schritt vorangekommen.