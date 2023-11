Skaterhockey Quintett aus Kaarst bei EM in der Schweiz dabei

Und dabei tragen die Kaarster durchaus eine große Verantwortung, stellen sie doch den größten Block im Team von Nationaltrainer Christian Keller. Der Augsburger Keller hat zusammen mit seinem Co-Trainer, dem Sauerländer Carsten Lang, nach der Corona-Pause eine Aufbruchstimmung im deutschen Skaterhockey erzeugt und in der Folge voriges Jahr bei der Heim-EM in Duisburg mit Deutschland gewonnen. Dieses Kunststück im schweizerischen Givisiez zu wiederholen, dabei sollen ihm von den Eagles Torwart Richard Steffen, Verteidiger Felix Wuschech und die Stürmer Tim-Niklas Wolff, Thimo Dietrich und Moritz Otten helfen. Im vergangenen Jahr nicht dabei war Goalie Richard Steffen, der nach einer starken Meistersaison 2022 auch in dieses Jahr überzeugt und so folgerichtig wieder im Tor stehen wird. Der gebürtige Würzburger kam über den Ratinger Eishockeyverein 2015 zu den Crash Eagles und hat großen Anteil am Höhenflug der Adler in den vergangenen Jahren. Aber nicht nur auf dem Feld sind die Eagles bei der EM vertreten, auch im Trainerteam spielt Kaarst ein Rolle. Arndt Kons, einst bei den Crash Eagles und in der Nationalmannschaft zwischen den Pfosten, reist als Torwarttrainer mit in die Schweiz.