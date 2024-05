Olympische Spiele Qualifikation für Paris ohne Ringerin aus Ückerath

Die 26-Jährige hatte beim Qualifikationsturnier in Baku äußerst knapp die Olympia-Qualifikation verpasst, sie soll es nun noch mal probieren. Ihre sehr gute Leistung erkennt auch Hemmer an: „Annika hat stark in Baku gerungen. Insofern kann ich nachvollziehen, dass der Bundestrainer ihr auch die zweite Chance in Istanbul gibt. Ich drücke ihr die Daumen.“ Hemmer steht bis zur Qualifikation als Trainingspartnerin bei der Vorbereitung zur Verfügung, zuletzt beim Trainingslager in Saarbrücken. Sollte Wendle das Ticket für den Deutschen Ringer-Bund holen, würde sie sicher auch für Paris nominiert. Die 31-jährige Hemmer hat sich damit abgefunden, dass sie voraussichtlich keine zweite Olympia-Chance erhält, hält sich aber als Backup bereit.