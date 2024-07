Weltfest des Pferdesports Mit Lady Gaga auf Platz drei beim CHIO Aachen

Das Publikum beim CHIO Aachen, dem Weltfest des Pferdesports, sah im Deutsche Bank Stadion vor allem liebevoll gestaltete Kostüme, ausgefeilte Choreografien und eine Musikauswahl, die von Pop über Country bis hin zur Fußballhymne reichte. Doch in der Vorbereitung auf das Quadrillen-Championat bestand der Alltag für Janina Lichtenberg mit Fahrenheit’s petite fleur, Anke Roeb auf First Silvano, Sabrina Stocks mit Sir Bernstein und Letizia Vogler auf Fille d’amour in erster Linie aus viel Schweiß, Arbeit, Organisation und persönlichem Einsatz. „Denn eine Choreografie muss ausgearbeitet und etliche Male trainiert werden“, weiß Daniel Garthmann vom Kreispferdesportverband Neuss.