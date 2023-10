Ringen KSK führt die Bundesliga an

Das vorangegangene Duell mit dem Westrivalen war vor allem eins: Drama pur. So monierten die Gastgeber schon an der Waage beim für den KSK in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm tätigen Türken Emre Sahin eine Hauterkrankung, deren Ungefährlichkeit nicht durch ein Attest bescheinigt wurde. Vier Punkte für Witten. In weiser Voraussicht hatte Cinar in der Klasse bis 71 Kilogramm Vladimir Mass nominiert. Der war beim 0:16 gegen Kufkagan Öztürk zwar erwartungsgemäß chancenlos, füllte aber die Reihen der Gäste auf. „Denn wären wir nur zu acht angetreten, hätten wir den Kampf schon an der Waage mit 0:40 verloren“, erklärte Cinar.