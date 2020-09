Fußball-Landesliga : Kleinenbroich holt Punkt in Viersen

Gig diesmal leer aus: Teutonia-Stürmer Dominik Klouth. Foto: FuPa

Viersen/Kleinenbroich Teutonias Landesliga-Fußballer sind mit dem 0:0 zum Saisonauftakt zufrieden. Die Gäste gingen die Partie und lauerten auf den entscheidenden Konter.

Von David Beineke

Ausgerechnet gegen den 1. FC Viersen ging es zum Start der Fußball-Landesliga für Teutonia Kleinenbroich. Also zu dem Gegner, mit dem sich die Kleinenbroicher bis zum Corona-bedingten Abbruch in der vergangenen Saison ein heißes Rennen um die Aufstiegsplätze in der Bezirksliga geliefert hatten. Letztlich stiegen beide Mannschaften auf. Doch das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Viersener deutlich höhere Ansprüche haben, so dass sich die Teutonia über das 0:0 zum Saisonstart durchaus freuen durfte.

So sah es auch Kleinenbroichs Trainer Norbert Müller: „Wenn man in einer neuen Klasse zum Auftakt einen Punkt aus Viersen mitnimmt, kann man zufrieden sein.“ Von der taktischen Ausrichtung her, hatten sich die Gäste derselben Mittel bedient wie im Hinspiel der vergangenen Saison. Damals standen sie tief und lauerten auf Konter, um ihren Torjäger Dominik Klouth zu bedienen. Im Gegensatz zur Partie am Sonntag gelang ihm schon ziemlich früh ein Tor zur 1:0-Führung, die dann mit Mann und Maus über die Zeit gebracht wurde.