Skaterhockey-Bundesliga : Primus bei den Crash Eagles zu Gast

Thimo Dietrich ist bei den Eagles wieder dabei. Foto: Eagels/Eagles

Kaarst Der TV Augsburg reist mit der Empfehlung von drei Siegen an. Die Gastgeber benötigen am Samstag in der Stadtparkhalle dringend einen Sieg auf dem Weg in die Play-offs.

Der TV Augsburg kommt am Samstag in der Skaterhockey-Bundesliga mit der Empfehlung von drei Siegen aus drei Spielen nach Kaarst. Darunter auch der knappe Auftaktsieg daheim gegen die Crash Eagles. Alle Erfolge feierte der Tabellenführer übrigens bislang in heimischer Halle, jetzt müssen die bayerischen Schwaben ihre Stärke auch auswärts unter Beweis stellen.