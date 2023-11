Fußball-Landesliga Primus Kapellen reist zum Schlusslicht nach Düsseldorf

Auch in der vergangenen Saison hatten die Düsseldorfer einen schwachen Saisonstart erwischt, sich dann aber gefangen und am Ende noch einen beachtlichen fünften Platz belegt. Trainer Goran Tomic war es gelungen, die Mannschaft nach und nach zu stabilisieren. Doch die aktuelle Krise vermochte er nicht in den Griff zu bekommen, in der vergangenen Woche zog er die Konsequenzen und legte sein Amt nieder. Die spielenden Co-Trainer Martin Wagner und Maciej Zieba, beide als Spieler mit Regionalligaerfahrung, übernahmen die Verantwortung, brachten aber auch keine schnelle Wende. Am Sonntag setzte es eine 2:4-Niederlage in Wermelskirchen. „Für uns gilt, sehr konzentriert in das Spiel zu gehen, damit kein Gegentrend entsteht“, sagt Fabian Nellen. Ein weiteres Erfolgserlebnis fuhr sein Team am Dienstag bei einem 3:0-Testspielsieg gegen die SpVg Hilden ein. Fehlen wird am Sonntag Pablo Ramm wegen seiner fünften Gelben Karte.