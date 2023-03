2. Handball-Bundesliga Der Primus kommt nach Dormagen

„Wir haben vor allem im individuellen und athletischen Bereich gearbeitet und dabei genau darauf geachtet, welcher Spieler was benötigt“, sagt TSV-Coach Matthias Flohr und versucht, der schwierigen Lage während der Länderspielpause etwas Gutes abzugewinnen. Doch klar ist auch: Eine optimale Vorbereitung auf Balingen sieht anders aus, schließlich stellt der Tabellenführer aktuell die schwerstmögliche Aufgabe in der 2. Bundesliga dar. Dass die Laune von Flohr am Mittwoch dennoch glänzend war, könnte auch damit zu tun haben, dass die Partie gegen Balingen bekanntlich etwas ganz Besonderes für ihn ist. Schließlich war er dort sechs Jahr zunächst als Spieler und dann noch als Co-Trainer aktiv, bevor er im Sommer an den Höhenberg wechselte. Nachdem er im vergangenen Oktober mit seinem neuen Arbeitgeber erstmals an alter Wirkungsstätte vorstellig geworden war, empfängt er viele seine alten Weggefährten am Freitag erstmals in seiner neuen Heimat. „Ich freue mich natürlich riesig darauf, die Jungs wiederzusehen, möchte ihnen mit meiner Mannschaft aber auch Paroli bieten“, betont Matthias Flohr.