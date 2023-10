Tischtennis-Bezirksmeisterschaften Premierentitel geht an den TTC Grevenbroich

Dennoch war der Gewinn des Titels für ihn kein Selbstläufer: „Der Verlauf vom Turnier war relativ glücklich. Ich habe mich am Anfang gar nicht wohl gefühlt, aber irgendwie jeden knappen Satz gewonnen. Das war wohl die Geburtstagsfortune. Im Verlauf des Turniers kam ich dann besser rein und war mit meiner Leistung zufrieden.“ In dem dünn besetzten Teilnehmerfeld mit insgesamt nur sieben Startern gewann der NRW-Liga-Spieler seine Dreier-Gruppe gegen den Gierather Verbandsligaspieler Mark Peiffer (3:1) und seinen Vereinskollegen Christoph Sappert (3:0). Im Halbfinale setzte er sich ohne Satzverlust gegen Ben Lee vom TuS Wickrath durch. Im Endspiel stand dann das nächste Vereinsduell gegen seinen Teamkollegen Heinrich Walter an, das Oberließen in vier Sätzen für sich entschied. Den dritten Platz teilten sich Lee und Peiffer. Peiffer verlor im Halbfinale mit 7:11 im Entscheidungssatz gegen Walter. Oberließen und Walter holten sich gemeinsam auch den Doppeltitel.