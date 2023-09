Drittelmarathon in Straberg Gelungene Sportshow mit Samba, Sonne und „Seb“

„Wir sind total erleichtert, dass alles so gut und sicher über die Bühne gegangen ist“, bilanzierte Organisationsleiter Jürgen Cziommer: „Mit der Resonanz von ziemlich genau 300 Anmeldungen und 267 Teilnehmern im Ziel sind wir sehr zufrieden, zumal das Wetter für Nachmeldungen am Tag selbst ungünstiger nicht hätte sein können.“ Das überschwängliche Lob von Marco Brausch, Zehntplatzierter im Lauf über fünf Kilometer, stand exemplarisch für die durchweg positiven Reaktionen der Teilnehmer. Der für seinen Heimatverein LLG Hunsrück startende Elsdorfer sprach von einer „super Veranstaltung mit einer Top-Strecke“ und versprach: „2024 komme ich gerne wieder. Dafür werde ich richtig Werbung machen.“ Dem schloss sich auch Tanja Koppers (Runnissimo) an: „Das ist eine wunderschöne Strecke“, sagte die Drittplatzierte im Hauptwettbewerb. Sie begeistert der „Wechsel zwischen Feststimmung im Dorf, den Sambatrommlern am Klosterhof und der ruhigen Naturpassage durch den Wald“. Die der Altersklasse W40 angehörende Läuferin musste über die 14,065 Kilometer, was genau ein Drittel der klassischen Marathondistanz von 42,195 Kilometern entspricht, nur der überragenden Chiara Hoffmann (Refrath) sowie Gina Purschke (Altenahr) den Vortritt lassen.