Minigolf : Prächtiger Auftritt des HMC Büttgen

In der Kategorie Damen erreichte Svenja Wehner vom HMC Büttgen den starken zweiten Platz. Foto: HMC

Rhein-Kreis Gut besetztes Pokalturnier der Minigolfer beim MC „Möve“ Cuxhaven-Sahlenburg.

Einige Überraschungen brachte das Pokalturnier des MC „Möve“ Cuxhaven-Sahlenburg. Auf der schmucken Anlage, auf der in wenigen Wochen die Deutschen Miniaturgolfmeisterschaften ausgespielt werden, trafen sich nicht nur Akteure aus Niedersachsen, Hamburg und Bremen, sondern auch zahlreiche Aktive aus Nordrhein-Westfalen und anderen Landesverbänden.

Allen voran der mit 16 Akteuren angetretene und den Gastgebern seit Jahren freundschaftlich verbundene HMC Büttgen. Im großen und qualitativ starken Feld erreichten einige Büttgener vordere Plätze: In der Kategorie Damen überzeugte Svenja Wehner mit Platz zwei, sie musste sich nach sieben Durchgängen mit drei Schlag Melanie Paffrath aus Witten geschlagen geben. Bei den weiblichen Senioren I gewann in Andrea Reinecke erwartungsgemäß die Lokalmatadorin – eine der besten Minigolferinnen in Deutschland.