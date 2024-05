2. Handball-Bundesliga Potsdam eine Nummer zu groß für Dormagen

Das mit dem Glauben hat nicht so richtig geklappt. Zwar lieferten die Dormagener einen starken kämpferischen Auftritt ab und boten den Potsdamern über weite Strecken Paroli, doch in den entscheidenden Momenten fehlte es an der nötigen Überzeugung, vielleicht auch an individueller Klasse, um die Potsdamer ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Das 1:0 durch Lucas Rehfus, der in seinem vorletzten Heimspiel für den TSV vor seinem Wechsel nach Dänemark zu SønderjyskE – Sonderburg noch mal ein starkes Spiel machte, war die einzige Führung der Gastgeber in der ganzen Partie. In der Folge lief der TSV zwar hinterher, ließ aber auch dank eines in der Anfangsphase starken Christian Simonsen im Tor nicht abreißen und war auch drauf und dran, den Ausgleich zu schaffen. Zweimal verpasste den Rechtsaußen Jan Reimer, der einen unglücklichen Tag erwischte. War er in der Anfangsphase schon einmal mit einem Siebenmeter am starken Mark Ferjan im VfL-Tor gescheitert, kam er bei 5:6 (14.) und 6:7 (17.) nach zwei Tempogegenstößen mit zwei völlig freien Würfen nicht an Ferjan vorbei. Im Anschluss kamen die Gäste immer besser ins Rollen, lagen zwischenzeitlich sogar mit fünf Toren vorne. Irgendwie bezeichnend an diesem Abend: Die Chance, den Rückstand zur Pause auf drei Treffer zu reduzieren, vergaben die Dormagener, weil sie in der Schlussphase nicht auf die Uhr achteten und vor der Sirene gar nicht mehr zum Abschluss kamen.