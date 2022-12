Fußball-Kreisliga A Polizeieinsatz beim SV Uedesheim

SV Uedesheim – SV Bedburdyck/Gierath 1:2 (1:1). Trainer weg, acht Punkte Rückstand auf die Spitze, Polizeieinsatz – das Jahr endete für den SV Uedesheim in einem Desaster. Nach der 1:2-Pleite gegen Bedburdyck/Gierath erklärte das Trainerteam um Dalibor Dobras seinen Rücktritt. „Du spürst als Trainer, wenn du die Mannschaft nicht mehr erreichst. Vom Gefühl hat es nicht mehr gepasst“, begründete Dobras seinen Rücktritt, der aber betonte: „Wir sind nicht im Streit auseinandergegangen. Der Verein hat uns immer den Rücken gestärkt.“ Gegen Bedburdyck/Gierath geriet Uedesheim früh in Rückstand (12./ Felix Eßer), konnte durch Nico Lingweiler (13.) aber postwendent ausgleichen. In der 81. Minute erzielte Mo Salou dann den Siegtreffer für die Gäste. So richtig freuen konnten sich die Gierather aber nicht. Lars Jonokat war nach einem mutmaßlichen Schlag von Uedesheims Robin Höyng zu Boden gesackt und musste mit Verdacht auf Nasenbeinbruch ins Krankenhaus gebracht werden.