Floorball Pokaltraum der DJK platzt schon im Halbfinale

Business as usual am Sonntagmorgen auf der Facebook-Seite der DJK Holzbüttgen. Als Top-Meldung hatte der Deutsche Floorballmeister die Ankündigung zum Liga-Spiel am Samstag in heimischer Stadtparkhalle gegen die Red Hocks Kaufering im Angebot. Die 7:8-Pleite (2:2, 2:3, 3:2, 0:1) nach Verlängerung im Final4-Turnier um den Deutschland-Pokal in Berlin gegen den TV Schriesheim lag da schon eine schlaflos verbrachte Nacht zurück. Anstatt im Endspiel gegen Cup-Verteidiger UHC Sparkasse Weißenfels die im Vorjahr mit der 3:5-Niederlage aufgemachte Rechnung endlich zu begleichen, blieb dem Team um Kapitän Dennis Schiffer nur der Frust über das dramatische Aus im Halbfinale.