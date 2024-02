Fußball-Kreispokal Halbfinaltermin sorgt für große Unzufriedenheit

Dass Stadtchef Reiner Breuer, unter den Augen der Vereinsvertreter sowie dem Kreisvorsitzenden Dirk Gärtner und dem Fußballauschussvorsitzenden Reinhold Dohmen, als Losfee dem VfL in Gestalt des Liga-Konkurrenten SC Kapellen den schwersten nur denkbaren Gegner bescherte, nahm Winkens noch sportlich. Doch was ihn mächtig stört, ist, dass die Partie schon nächsten Donnerstag (29. Februar) steigen soll. „Was da mit den Vereinen gemacht wird, ist der blanke Hohn. Warum diese Auslosung so spät stattgefunden hat, versteht kein Mensch. Und wenn es dazu keine Alternative gab, hätte man uns den Termin schon vorher mitteilen können. Denn so ein Spiel, das ja nicht unbedeutend ist, braucht auch eine gewisse Vorlaufzeit“, erklärte Winkens und legte dann noch nach: „So ein Termin zeigt, dass überhaupt nicht darüber nachgedacht wird, wie im Sinne der Vereine gehandelt werden kann.“ Die Jüchener müssen das Pokalspiel nun zwischen den beiden schweren Landesligaspielen am Sonntag in Monheim und eine Woche später daheim gegen Viersen bestreiten, und das auch noch in einer personell sehr angespannten Lage.