Handball : Pokalaus für Dormagen gegen Elbflorenz

TSV-Keeper Christian Simonsen, hier im Testspiel gegen HC Motor Zaporozhye, erwischte in Dresden einen starken Tag. Dennoch verloren die Dormagener dort im DHB-Pokal deutlich. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Das Pflichtspieldebüt von Matthias Flohr als neuem Trainer der TSV-Handballer ging daneben. In der ersten Runde des DHB-Pokals waren die Dormagener beim Zweitliga-Konkurrenten HC Elbflorenz unter dem Strich völlig chancenlos.

Matthias Flohr hatte zwar im Vorfeld der Pokalpartie beim HC Elbflorenz deutlich gemacht, dass für ihn die Meisterschaft Priorität hat, doch sein Pflichtspieldebüt als Cheftrainer im Profihandball hätte sich der frühere Nationalspieler bestimmt ganz anders gewünscht. Am Sonntagabend kassierte er in der ersten Runde des DHB-Pokals mit dem TSV Bayer Dormagen beim Zweitliga-Konkurrenten aus Dresden eine dicke Abreibung. Am Ende stand beim 21:31 (10:16) eine Niederlage mit satten zehn Toren Unterschied auf der Anzeigentafel. Doch nicht nur der klare Sieg sorgte bei den Gastgebern für Jubel, sie durften sich auch darüber freuen, dass sie erstmals seit der Gründung des HC Elbflorenz im Jahr 2006 den Einzug in die zweite Pokalrunde geschafft haben.

„Wir müssen anerkennen, dass Elbflorenz einfach die stärkere Mannschaft war. Die Dresdner hatten mehr Zugriff in der Abwehr und waren dann in den Kontern erfolgreich“, meinte TSV-Coach Matthias Flohr nach der Partie. „Wir haben dagegen viel zu viele Chancen liegengelassen. Und wenn man dann auch zahlreiche technische Fehler produzierst, wird das von einer Mannschaft wie Elbflorenz eben bestraft.“ Bestätigt wurde Flohr von der Statistik, die unter dem Strich 24 Dormagener Fehlwürfe auswies, darunter auch drei nicht verwandelte Siebenmeter. Ohne Torwart Martin Juzbasic und dem wegen Fersenproblemen geschonten Spielmacher Ian Hüter fanden die Dormagener überhaupt nicht zu ihrem Spiel. Nur die torarme Anfangsphase konnten sie ausgeglichen gestalten (3:3/10.), doch nachdem die Dresdner in der 14. Minute durch Ivar Stavast auf 4:3 gestellt und kurz darauf durch Lukas Wucherpfennig und Mindaugas Dumicius erhöht hatten, setzten sie sich bis zur Pause kontinuierlich weiter ab. Großen Anteil daran hatte Torwart Marino Mallwitz, der im Sommer von der DJK Rimpar Wölfe gekommen war. Er parierte in Hälfte eins nicht nur zwei Siebenmeter gegen Jan Reimer und Mislav Grgic, auch ansonsten war er gegen die Angreifer des TSV regelmäßig zur Stelle. Seine außergewöhnlich gute Leistung belegt die Statistik, die unter dem Strich für ihn 17 Paraden ausweist. Nur gut, dass auf Dormagener Seite auch Christian Simonsen einen guten Tag erwischte. Mit 15 Paraden stand er Mallwitz kaum nach. Gar nicht auszudenken, wie hoch die Dormagener Niederlage ohne seine starke Vorstellung hätte ausfallen können.

Info HC Elbflorenz - TSV Bayer Dormagen 31:21 (16:10) Dresden: Mallwitz (17 Paraden), Noack (ab 51./2 Paraden); Zobel (1), Wucherpfennig (7/3), Emanuel, Dierberg (4), Buschmann (1), Dumcius (4), Kretschmer, Jungemann (2), Stavast (7), Greß, Vanco (2), Klepp, Mylonas (2), Julio Wellner (1) Dormagen: Simonsen (15 Paraden), Broy (ab 54., 2 Paraden); Reuland (1), Meuser (6), Senden (1), Karvatski (1), Klimpke (1), Zurga (2), Rehfus, Reimer (1), Grgic (1), P. Hüter (2), Sterba (1), Seesing (1), Steinhaus (3/1) Schiedsrichter: Fabian Friedel/Rick Herrmann Zuschauer: 520 Zeitstrafen: 8:2 Minuten Siebenmeter: 3/3:1/4 (Mallwitz hält gegen Reuland, Reimer und Grgic)