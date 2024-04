Schwimmen Plötzlich ein Olympia-Kandidat aus Neuss

Dennoch, mit den beiden neuen persönlichen Bestzeiten schob sich Tobias van Aggelen in Deutschland in die Top Ten der jeweiligen Disziplin, über 200 Meter Freistil rangiert er auf Rang sechs und ist damit in einen Bereich vorgestoßen, in dem er theoretische Chancen hat, sich für Paris zu qualifizieren. „Wenn er in Berlin mit einer guten Zeit unter die ersten Vier schwimmt, könnte er in die 4x200-Meter-Freistilstaffel kommen“, erklärt Willecke. Bei den nationalen Titelkämpfen Ende des Monats endet die Qualifikationsphase, dort wird der NSV-Athlet dann noch mal alles versuchen. Das letzte Wort wird Alexander Kreisel haben, der Bundesstützpunkttrainer in Heidelberg ist, wo Tobias van Aggelen inzwischen studiert und auch trainiert. Sein größter Förderer in Neuss war Trainer Francisco Frederico, der allerdings seit vergangenen Sommer nicht mehr für den Neusser SV arbeitet. Sein Nachfolger ist der Brasilianer Dellano Silva.