2. Basketball-Bundesliga Play-offs sind für die TG Neuss Tigers zum Greifen nah

Wie sehr die Tigers das wollen, lässt sich eindeutig daran erkennen, wie die vereinsinternen Prioritäten gesetzt werden. Die starken Nachwuchsspielerinnen Johanna Huppertz und Marija Ilic werden mit nach Braunschweig reisen, um ihre Qualitäten in der Damenmannschaft einzubringen, obwohl der Verband den Play-off-Start der Junior Tigers in der weiblichen U18-Bundesliga beim SC Rist Wedel auf Sonntag 13 Uhr angesetzt hat. „Eine Verlegung hat nicht geklappt, deswegen nehmen wir es so, wie es ist. Weil die Junior Tigers mit dem Erreichen der Play-offs schon für die nächste Saison in der Bundesliga qualifiziert sind, hat die Damenmannschaft nun Vorrang“, erklärt Björn Weber. Die beiden Nachwuchskräfte sind also dabei, ob allerdings eine weitere Leistungsträgerin angesichts der Wichtigkeit der Partie den Weg nach Niedersachsen antritt, das kann der TG-Coach noch nicht sagen. Eigentlich gibt es ja mit Olivia Nash die Vereinbarung, dass sie nur bei Heimspielen sicher dabei, auswärts nur in Ausnahmefällen. Ob ein solcher nun vorliegt, entscheidet die Spielerin selbst. „Die Absprachen sind klar. Wenn sie möchte, nehmen wir sie natürlich gerne mit“, betont Weber.