Floorball-Bundesliga Play-off-Pleite für die DJK Holzbüttgen

Im letzten Spiel der Hauptrunde hatten die Bundesliga-Floorballer der DJK Holzbüttgen gegen den Floor Fighters Chemnitz nach einer 6:2-Führung noch 6:7 verloren, waren auf Platz fünf abgerutscht und hatten damit eine bessere Ausgangsposition für die Play-offs verspielt. Und der Plan, sich dafür gleich im ersten Viertelfinalspiel daheim gegen die Chemnitzer zu revanchieren, ging mal so richtig daneben. Denn es setzte eine empfindliche 3:6-Niederlage (0:2, 2:3, 1:1), so dass am kommenden Wochenende das frühe Play-off-Aus für den Deutschen Meister von 2022 droht.