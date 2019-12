Ringen : Nächster Halt: Bundesliga

Neuss Ringer des KSK Konkordia Neuss wollen die Play-offs ohne Niederlage beenden.

Von Volker Koch

Okay, der eigene Kampf ist auch nicht uninteressant. Schließlich stellt sich am Samstag ab 19.30 Uhr im KSV Simson Landgraaf der einzige Konkurrent in der Halle an der Frankenstraße vor, der dem KSK Konkordia in der zu Ende gehenden Oberliga-Saison wenigstens halbwegs Paroli bieten konnte.

Doch das Hauptinteresse der schon längst als Meister der Play-off-Runde im Rheinland feststehenden Neusser Ringer dürfte der gleichzeitig laufenden Auseinandersetzung zwischen dem KSV Witten II und dem TV Essen-Dellwig gelten. Denn in der fällt die Entscheidung, auf wen die Neusser eine Woche später beim „Final Six“ in Bonn-Duisdorf treffen, wo es im Finale um dem Titel des NRW-Meisters und den damit verbundenen Aufstieg in die Bundesliga geht.

Eigentlich schien im westfälischen Teil der Play-offs alles klar, hatte die Wittener Bundesliga-Reserve doch vier Punkte Vorsprung vor Essen, das sie im Play-off-Hinkampf mit 16:15 besiegten. Doch dann verlor der KSV vor Wochenfrist überraschend das Lokalduell bei der TSG Herdecke mit 15:18 – jetzt kann Essen den Spitzenreiter mit einem Sieg, der höher ausfällt als 16:15, noch überflügeln und damit Finalgegner des KSK Konkordia werden. Die Neusser haben zwei Ziele: Ungeschlagen durch die Play-offs zu marschieren, was mit Blick auf die bisherigen drei Kämpfe gegen Landgraaf (16:12, 21:13, 15:12) kein Selbstläufer werden dürfte. Und mit einem Sieg eine Woche später in die Ringer-Bundesliga zurück zu kehren.

Noch spannender ist es in der Landesliga, wo die KSK-Zweitvertretung um 18 Uhr die punktgleiche Sport-Union Annen empfängt. Mit einem Sieg, egal in welcher Höhe, würde Neuss die Play-offs auf Rang eins beenden und beim Final-Six in Bonn gegen Gastgeber TKSV Duisdorf um den Aufstieg in die Oberliga kämpfen. Bei einem Unentschieden wie im Hinkampf (17:17) müssten die Kampfpunkte zu Rate gezogen werden – und da ist Neuss (+172 zu +144) besser.