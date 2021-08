Kanu-Slalom : Dormagener Talent etabliert sich in der internationalen Spitze

Dormagener Talent etabliert sich in der internationalen Spitze

Dormagen Marten Konrad vom WSC Bayer Dormagen wird im Kajak-Einer Neunter bei der Junioren-EM. Ein weiteres starkes Ergebnis, das seine kontinuierliche Entwicklung dokumentiert.

In seiner ersten Saison als Mitglied der Nationalmannschaft hat Marten Konrad vom WSC Bayer Dormagen wieder überzeugt. Bei den Junioren-Europameisterschaften in Slowenien gelang ihm als Neuntem im Kajak-Einer eine starke Platzierung in den Top Ten des Kontinents. Nach seinem achten Platz bei der WM vor gut einem Monat zeigte er erneut eine klasse Leistung. Im Mannschaftswettbewerb erkämpfte er zudem mit Louis Erschig (Elzwelle Waldkirch) und Christian Stanzel (Augsburg) einen starken fünften Platz.