Fußball-Kreisliga A : Bedburdyck grüßt von Platz eins

Rhein-Kreis Die SV-Fußballer gewinnen in der A-Liga auch ihr zweites Spiel. Der TuS Hackenbroich wird 3:1 geschlagen. Der VfR Neuss verspielt den Sieg dagegen in der Nachspielzeit.

VfL Jüchen/Garzweiler II – SC Grimlinghausen 2:5 (1:2). Der SC Grimlinghausen hat seine gute Form bestätigt. Gegen die Reserve des VfL Jüchen/Garzweiler siegte das Team von Trainer Conny Eickels trotz frühem Rückstand und einem Platzverweis für Torwart Matthias Dausend am Ende deutlich. Thomas Maschke (2 Tore), Marcel Gasch, Kevin Wieland und Lars Wyschanowski erzielten die Tore. „Wir haben an die Leistung der letzten Woche angeknüpft. Das sind schon mal sechs wichtige Punkte gegen den Abstieg“, erklärte Eickels im Anschluss.

FC Delhoven – SV Rheinwacht Stürzelberg 5:0 (3:0). „Für Keeper Kevin Müller war es ein ruhiger Arbeitstag“, sagte Trainer Andreas Gödderz. Sein Team habe das Spiel dominiert und souverän gewonnen. Die Tore erzielten Marcel Klein (2), Kai Ritter, Felix Frason und Max Ohm. „Das war ein gutes Spiel, aber wir haben noch Potenzial nach oben“, so Gödderz.

VdS Nievenheim – SV Glehn 3:0 (1:0). „Wir sind zu blauäugig. Uns fehlt die Cleverness“, lautete das Urteil von Trainer Björn Feldberg. Auch gegen Nievenheim war für sein Team nichts zu holen. Kai Pelzer (2) und Simon Müller waren die Nievenheimer Torschützen. „Wir waren heute einfach nicht gut“, so Feldberg.

TuS Hackenbroich – SV Bedburdyck/Gierath 1:3 (0:2). Zweites Spiel, zweiter Sieg – zufrieden war Trainer Jürgen Steins mit dem Auftritt seiner Jungs aber nicht. „Niemand war heute in Normalform. Das hat mich enttäuscht. Das war unser schlechtestes Spiel, seitdem ich hier übernommen habe“, so Steins. Dennoch sorgten Mo Salou (2) und Lukas Baumann dafür, dass Gierath von der Tabellenspitze grüßt.

SG Kaarst – DJK Hoisten 0:3 (0:1). Die DJK Hoisten freut sich am zweiten Spieltag über die ersten drei Punkte. „Kaarst stand hinten gut drin. Es hat lange dauert, aber mit dem Elfmeter ist der Knoten geplatzt“, berichtete Trainer Marcus Schwarz. Kurz vor der Pause traf Oscar Schwarz vom Punkt. Jan Tenberken und Betene Drame legten in der zweiten Halbzeit nicht. „Wir sind sehr zufrieden“, so Schwarz.