Tanzen Platz drei für TSG Quirinus Neuss beim Saisonfinale

Auf den Plätzen vier und fünf landeten das B-Team des UTC Münster sowie der Formationsgemeinschaft des „Ruhr-Tanzclub“ Witten/ TSG Bodelschwingh. Da nur beiden erstplatzierten Tanzgruppen in die 2. Bundesliga West Latein aufsteigen, verpasste die TSG als Tabellendritter in der Endabrechnung den Sprung in die höhere Leistungsklasse. Dennoch überwog die Freude bei den Neusser Lokalmatadoren, die eine starke Rhythmik und technische Raffinesse auf das Parkett brachten. Die Zuschauer würdigten die Choreografien der Tanzgruppen mit großem Applaus und Jubel. Darüber hinaus sorgten einige Kinder- und Jugendgruppen mit ihren Show-Einlagen für weiteren Unterhaltungswert für die Zuschauer auf der Tribüne.