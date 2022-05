Tischtennis : Neusser Talent holt Platz drei bei Landesmeisterschaften

Neuss Der Rhein-Kreis Neuss war mit einigen Akteuren bei den Westdeutschen Meisterschaften in Bad Oeynhausen vertreten, am erfolgreichsten war die erst zwölfjährge Ruoqi Wei von der TG Neuss gegen teils deutlich ältere Gegnerinnen.

Das Tischtennis-Talent Ruoqi Wei von der TG Neuss hat sich bei den Westdeutschen Meisterschaften der Mädchen 15 bis auf den dritten Platz vorgespielt. Ein toller Erfolg für die erst Zwölfjährige. In der Gruppenphase holte sie problemlos zwei Siege gegen Marie Gansauer (DJK Eintracht Eitorf) und Nea Chiara Hölter (TuS Sundern). Anschließend setzte sie ihren Siegeszug mit zwei Erfolgen im Achtelfinale gegen Diana Shevnin (TB Burgsteinfurt) und im Viertelfinale gegen Helene Hanke von Borussia Düsseldorf durch. Endstation war dann erst im Halbfinale. Da musste sie sich gegen die spätere Vizemeisterin Angela Degueldre vom TTC Lövenich mit 1:3-Sätzen geschlagen geben. Bitter waren dabei die ersten zwei Sätze, die sie jeweils mit nur zwei Bällen Unterschied verlor. In der gleichen Altersklasse erreichte Rosa Ludwig von der DJK Holzbüttgen das Viertelfinale. Landesmeisterin wurde Sophia Heck vom TTC BW Brühl-Vochem. Bei den Jungen 15 schieden Johann Kunstein (DJK Neukirchen) und Phuc Vinh Khang Nguyen von der TG Neuss ohne Spielgewinn in der Gruppenphase aus.