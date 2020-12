Handball-Regionalliga : Der TV Korschenbroich will für alle Eventualitäten gewappnet sein

Sascha Wistuba kümmert sich auch um die Fitness beim TVK. Foto: Theo Titz

Korschenbroich In der Handball-Regionalliga soll es frühestens Anfang Februar weitergehen. Doch beim TVK glauben sie nicht daran, dass im Januar Hallentraining möglich ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alyssa Pannwitz

Seit Ende Oktober ruht der Handball-Spielbetrieb unterhalb der 2. Bundesliga erneut wegen der Corona-Pandemie. Natürlich machen sich die Vereine viele Gedanken darüber, wie und wann es weitergehen kann. So auch die Mannschaften der Regionalliga-Nordrhein. Kürzlich haben alle Vereine dieser Liga in einer Videokonferenz Vorschläge ausgearbeitet und diese nun mit den Verbänden erörtert. Als frühester Neustart wurde dabei das erste Wochenende im Februar auserkoren, an dem auch die Dritte Liga wieder beginnen soll. Allerdings wird es am 17. Dezember erneut einen Gedankenaustausch geben, wenn hoffentlich klar ist, welche weiteren Corona-Maßnahmen für den Bund und in Nordrhein-Westfalen gelten. „Es war ein sehr positives und konstruktives Gespräch zwischen allen Beteiligten“, so Lutz Rohmer, Vorsitzender des Handballverbandes Nordrhein.

Bevor die Saison jedoch fortgeführt wird, wollen die Vereine zumindest eine vierwöchige Trainingsphase absolviert haben. „Es muss ja praktisch eine komplett neue Vorbereitung durchgeführt werden“, sagt Dirk Wolf, Trainer des TV Korschenbroich. „Die Spieler halten sich zwar so gut es geht fit, haben aber dann seit Monaten kein Kontakt mit dem Hallenboden und auch kein Training mit dem Ball gehabt. Diese Zeit ist absolut notwendig, auch um Verletzungen zu vermeiden, die sich bestimmt einstellen würden, wenn gleich von 0 auf 100 gestartet würde.“ Da der Lockdown für den Amateursport bis mindestens zum 10. Januar gilt, ist eine Vorlaufzeit von vier Wochen für eine neuerliche Vorbereitung kaum noch möglich.

„Ich glaube kaum, dass wir im Januar wieder in die Hallen können, werde mich aber auch an Spekulationen nicht beteiligen, wann es wieder losgehen kann“, so Wolf. Gemeinsam mit Spieler und Athletiktrainer Sascha Wistuba erarbeitete er ein Programm für die Spieler. „Die Jungs ziehen das sehr gut durch und sind dabei auch sehr diszipliniert. Alle zwei Wochen tauschen wir uns dann auch per Videokonferenz aus, um auch weiterhin in Kontakt zu bleiben“, sagt der Trainer.