Frauenfußball

Aber die Saison nahm für Kilian persönlich eine negative Wendung. Am vorletzten Spieltag zog sich die Mittelfeldspielerin eine Schulterverletzung zu. Das MRT-Ergebnis steht noch aus. „Ich denke aber nicht, dass ich langfristig ausfallen werde. Ich denke, dass ich zur neuen Saison wieder fit sein werde“, beruhigt Kilian. Für die neue Herausforderung Niederrheinliga will die Torschützenkönigin schnell wieder auf dem Damm sein. Nach dem zweiten Durchmarsch in Folge ist das Selbstbewusstsein der Mannschaft groß. Bereits im Niederrheinpokal zeigte die SG, dass sie Niederrheinligaqualitäten hat. Im Achtelfinale besiegte der Landesligameister den zukünftigen Ligakonkurrenten SV Heißen mit 4:1. Kilian: „Ich erwarte, dass unsere Spiele körperlicher werden und es schwieriger wird, an der Abwehr vorbeizukommen. Dennoch denke ich, dass wir in der Liga mithalten können. Natürlich wollen wir den Abstieg vermeiden und dann oben angreifen.“