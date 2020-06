Handball : Jörg Pohlenz ist der „ewige Physio“ - nicht nur beim TVK

Korschenbroich Nach seinem Comeback 2018 wollte der 61-Jährige eigentlich nur noch ein Jahr machen. Auch Teamarzt Dr. Friedbert Schneider bleibt den Korschenbroichern erhalten.

Der TV Korschenbroich ohne Jörg Pohlenz, also bitte!, das wäre ja wie Deutschland ohne Bundeskanzlerin Angela Merkel oder Borussia Mönchengladbach ohne Ex-Weltmeister Rainer Bonhof. Unmöglich. Selbst als der inzwischen 61-Jährige bei den Handballern des TVK vor sieben Jahren tatsächlich mal von seinem Posten als Physiotherapeut der ersten Mannschaft zurücktrat, kümmerte er sich weiterhin um die Zweitvertretung. Darum fiel es dem Sportlichen Leiter Klaus Weyerbrock und Trainer Dirk Wolf 2018 auch nicht besonders schwer, ihn für ein Comeback zu gewinnen. Eigentlich nur für eine Spielzeit, doch weil Pohlenz, der in Korschenbroich eine eigene Massage-Praxis betreibt, in den spielfreien Monaten regelmäßig eine große Unruhe befällt, „erst wenn der Ball wieder fliegt, ist alles gut“, ist er auch in der Regionalliga-Saison 2020/21 weiter an Bord. Und das findet Weyerbrock natürlich klasse, „denn die Chemie zwischen ihm und den Spielern stimmt – und das nicht nur im medizinischen Bereich.“ Für seine Schützlinge ist der „ewige Physio“, der in rund 40 Berufsjahren beim zehnmaligen Deutschen Tennismannschaftsmeister TC BW Neuss Stars wie Gustavo Kürten, Eric Jelen, Michael Westphal, Andreas Maurer, Marc-Kevin Göllner oder Philipp Kohlschreiber physiotherapeutisch betreute, im Davis-Cup zum deutschen Betreuerteam gehörte und die Eishockey-Profis der Düsseldorfer EG fit für die DEL machte, immer auch zwischen den Spielzeiten da: „Wenn einer ein Problem hat, kann er mich normalerweise in der Praxis erreichen. So lange ich den Jungs helfen kann und die eigene Gesundheit mitmacht, ist alles easy.“ Trotzdem. Ganz allmählich nimmt in seinem Hinterkopf der Gedanke an den diesmal wohl endgültigen Rückzug Formen an. Er könnte es sich inzwischen sogar vorstellen, sich die Arbeit mit einem jüngeren Kollegen zu teilen und die Amtsgeschäfte dann komplett zu übergeben. So ganz geheuer ist ihm dieser Plan freilich nicht. „Ich müsste mich erst an die mögliche Freizeit gewöhnen“, räumt er schmunzelnd ein. Weiter bauen kann der TVK zudem auf die wertvollen Dienste von Teamarzt Dr. Friedbert Schneider, gemeinsam mit seinem Kollegen Dr. Oliver Peters Leiter des Zentrums für biologische Orthopädie & Sportmedizin an der Hafenstraße in Neuss. „Er ist eine wichtige Unterstützung für uns“, betont Weyerbrock. „Und das nicht nur hinsichtlich der professionellen ärztlichen Betreuung unserer Mannschaft, sondern auch durch seine Impulse aufgrund seines eigenen handballerischen Hintergrundes.“ Schneider stellt fest: „Hier ist was Tolles entstanden.“