Lokalsport : Pfingsten wird zu Festtagen für die Galopperszene

Neuss Der aktuell beste Neusser Galopper ist nach dem Verkauf des siebenjährigen Hengstes Matchwinner an das "Adelresort" in Kevelaer der vierjährige Hengst Simon de Vlieger. In zwei Rennen ist das Pferd des Gestüts Görlsdorf in dieser Saison ungeschlagen. Am Pfingstmontag in München muss er erstmals Farbe bekennen, Stephen Hellyn reitet ihn im Allianz-Pokal um 10.000 Euro über 1600 Meter.

Trainer Axel Kleinkorres: "Er hat sich beim letzten Start in München sehr wohl gefühlt. Die lange Zielgerade kommt ihm entgegen." Beim zweiten Sieg am 1.Mai kam der nach einem niederländischen Maler getaufte Hengst mit gewaltigen Galoppsprüngen buchstäblich angeflogen. Der einstige Kleinkorres-Spitzengalopper Matchwinner läuft am Montag in Köln erstmals für den neuen Besitzer. Trainer ist jetzt Marian-Falk Weißmeier, sein Bruder Fabian-Xaver sitzt im Sattel. Für Matchwinner wurde tatsächlich eine Nennung für den Prix de l`Arc de Triomphe am 7.Oktober in Paris-Longchamp abgegeben.

Aus dem Kleinkorres-Stall laufen heute in Düsseldorf die Stute Attention Run mit Stephen Hellyn und der bislang vorwiegend in Frankreich tätige Hengst Pegasus, den der achtfache Champion Andrasch Starke reitet. Er führt die aktuelle Bestenliste mit 24 Siegen vor Maxim Pecheur (21 Siege) und Rene Piechulek (20 Siege) an. Zum Zeichen der Führung im Championat trägt Starke eine Armbinde mit der Jahreszahl 2018 in goldener Schrift. Eine Idee der Macher des neuen Rennvereins am Raffelberg in Mülheim an der Ruhr. Die in Neuss tätige Trainerin Katja Gernreich ist beim heutigen Renntag auf dem Grafenberg mit ihrem frischen Sieger Abu Shaakir vertreten, den Martin Seidl reitet.



Düsseldorf bildet den Auftakt des großen Pfingst-Programms mit Rennen am Sonntag in Berlin-Hoppegarten und Saarbrücken. Am Montag steht das klassische Mehl-Mülhens-Rennen in Köln im Mittelpunkt. Weitere Veranstalter sind Hannover und München-Riem, eine der Lieblingsbahnen von Axel Kleinkorres. Simon de Vlieger könnte das weiter erhärten.

(kgö)