Pferdesport : Pferde müssen weiter bewegt werden

Rhein-Kreis Reiterhöfe und -vereine stehen zur Zeit vor besonderen Herausforderungen.

Das ist in diesen Tagen nicht so leicht. Denn die Einschränkungen, die das öffentliche Leben in Deutschland und NRW betreffen, gelten grundsätzlich auch für Reiterhöfe und -vereine, von denen es im Rhein-Kreis über 40 mit insgesamt mehr als 4000 Mitgliedern gibt. „Die Regelungen sind verbindlich. Sie führen zu einer Einstellung des sportlichen Regelbetriebs in Vereinen und Betrieben/Reitschulen,“ heißt es in einem vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen in dieser Woche herausgegebenen „Leitfaden für alle pferdehaltenden Betriebe mit Publikumsverkehr“.