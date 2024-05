Mehr als 200 Aktive mit 350 Pferden erwartet Neuss-Grefrather Dressurtage locken mit Liebe zum Detail

Dessen Höhepunkte sind neben den drei Dressurprüfungen der Klasse S bis zum Zwei-Sterne-Niveau abermals die Sichtungsprüfungen zu den Bundeschampionaten. Die halten am Sonntag in den Klassen L und M die begehrten Tickets für den Saisonhöhepunkt der besten Nachwuchspferde vom 4. bis 8. September in Warendorf bereit. Die Leistungsschau deutscher Zucht in den Disziplinen Dressur, Springen und Vielseitigkeit lockt jedes Jahr in fünf Altersklassen mehr als 500 Teilnehmer mit rund 1000 Pferden und Ponys in die Emsstadt.