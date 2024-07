Peter Neururer bringt kein Glück Kein Traumlos für Kreisfußballer im Niederrheinpokal

Kreispokalsieger VfL Jüchen/Garzweiler muss dagegen auswärts ran, tritt bei der ebenfalls in der Landesliga kickenden SG Essen-Schönebeck an. Ein Traumlos sieht anders aus. Auch der am 1. Mai im Finale unterlegene Bezirksligist DJK Gnadental begibt sich auf die Autobahn, trifft in Tönisvorst (Kreis Kempen/Krefeld) auf den A-Kreisligisten SV Vorst. Eine sicher machbare Aufgabe für die Jungs von Trainer Sebastian Michalsky. Ein Landesliga-Duell wartet auf den SC Kapellen. Coach Lennart Ingmann ist mit seinen Schützlingen beim Ligarivalen TuRU Düsseldorf gefordert. Die Partien der ersten Runde sind für den 11. August angesetzt, also eine Woche vor dem offiziellen Meisterschaftsstart.