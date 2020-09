Nachruf : Ein reiches Leben für und mit dem Sport

Bis zum Schluss ein glückliches Paar: Vor zehn Jahren feierten Anni und Peter Gilges die Diamantene Hochzeit. Foto: -woi

Neuss Der im Neusser Sport tief verwurzelte Peter Gilges aus Gnadental ist im Alter von 94 Jahren verstorben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Ein Forscherteam der Harvard-Universität in Cambridge hat in einer Langzeitstudie mal zu ergründen versucht, was uns wahrhaftig glücklich macht und dabei herausgefunden: „Echte und tiefe Bindung zu anderen Menschen. Punkt.“ Bis zu dieser Erkenntnis benötigten die Wissenschaftler allerdings sage und schreibe 75 Jahre, beobachteten dazu mehr als 600 Menschen, verfolgten ihre Lebensgeschichten, ja testeten ihre Blutbilder und scannten sogar ihre Gehirne. Dabei hätte schon eine einzige Begegnung mit Anni († 12. Dezember 2017) und ihrem am Freitag im Alter von 94 Jahren verstorbenen Ehemann Peter Gilges ausgereicht.

In ihrem Haus an der Feltenstraße in Gnadental lebten die beiden über mehr als sechs Jahrzehnte nämlich die Idealvorstellung von Nachbarschaft, wählten das „Sich-Kümmern“ als ihre Bestimmung. Davon profitierte in hohem Maße der Sport: Anni Gilges leitete bis ins hohe Alter den von ihr 1977 gegründeten „Lauftreff Gnadental“, dem zeitweise mehr als 40 Frauen angehörten. Für ihr ehrenamtliches Engagement erhielt sie 1996 den „Josef-Stahl-Preis“ der Neuß-Grevenbroicher Zeitung. Peter Gilges war mehr der Funktionär, führte die DJK Gnadental zur Glanzzeit der hocherfolgreichen Läufergruppe um Trainer Adi Rosenbaum als Vorsitzender an.