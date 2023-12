Fußball-Kreisliga A Personalnot beim SV Uedesheim

Bei Gegner Zons ist die Lage angespannt. Statt oben mitzuspielen, befindet sich der FC Zons im Abstiegskampf. Daran konnte bislang auch der Trainerwechsel nichts ändern. Unter dem neuen Trainer Witold Kozielski verlor Zons zuletzt dreimal in Folge. „Wir hatten viele Verletzte und Kranke, das konnten wir nicht kompensieren“, erklärt Kozielski. Gegen den SV Uedesheim kehren nun aber einige Stammspieler zurück in den Kader. „Die Jungs haben in der kurzen Pause richtig Gas gegeben. Wir haben gut trainiert und einen Plan ausgearbeitet“, berichtet Kozielski. Trotz der zuletzt schlechten Bilanz sehe er schon „Fortschritte“. Der Plan ist klar: Zons will in der Rückrunde so schnell wie möglich die Abstiegsränge verlassen.