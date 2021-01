TG Neuss Tigers betroffen : 2. Bundesliga der Basketballerinnen verlängert Pause

Neuss Weil es an etlichen Zweitliga-Standorten weiterhin Corona-bedingte Beschränkungen gibt, die einen geregelten Spielbetrieb mit allen Mannschaften derzeit nicht ermöglichen, wird die Saison bis auf weiteres ausgesetzt.

Eigentlich hatte die für den Spielbetrieb der 2. Bundesliga zuständige Damen Basketball Bundesligen GmbH (DBBL) die Fortsetzung der im Dezember unterbrochenen Saison am Wochenende vorgesehen. Trotz des verlängerten Lockdowns sollte der offizielle Status als Profiliga genutzt werden, um die Spielzeit zu einem Ergebnis zu bringen – so wie mit den TG Neuss Tigers und den anderen Vereinen in einer Videokonferenz am 17. Dezember beschlossen. Doch am Donnerstag gab es dann einen Rückzieher, die Spielzeit wird bis auf weiteres ausgesetzt, am 15. Februar soll eine Neubewertung erfolgen.