Handball-Regionalliga Patzergefahr für Korschenbroicher

„Natürlich war die Enttäuschung nach dem Spiel riesig“, gesteht der Korschenbroicher Trainer Gilbert Lansen. „Allerdings ist die Mannschaft wieder richtig gut drauf und brennt darauf, die Niederlage gegen Remscheid vergessen zu lassen.“ Die gute Laune sei bereits wieder am Montag, bei der ersten Trainingseinheit in dieser Woche, zurückgekehrt, wurde Lansen berichtet. Er selber musste aus gesundheitlichen Gründen passen und wurde durch den neuen Torwarttrainer Stephan Nocke vertreten. „Die Einschätzung von Stephan kann ich nur bestätigen, denn am Mittwoch haben wir gut gelaunt und mit sehr viel Engagement trainiert. Wir dürfen und müssen uns keinesfalls verstecken, denn das bisher Geleistete ist mehr als zufriedenstellend. Vor der Saison haben wir die ersten drei Tabellenplätze als Ziel ins Auge gefasst und trotz der beiden Niederlagen sind wir immer noch Tabellenzweiter. Letztlich darf man aber auch nicht vergessen, wie viel Ratingen in den Kader investiert. Wir werden die Köpfe nicht hängen lassen und wollen da sein, wenn Ratingen patzt.“