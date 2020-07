Sport allgemein : PSB starten Online-Tombola für den Sport

Neuss Die Partner für Sport und Bildung starten eine Online-Tombola zugunsten des heimischen Sports

„In diesem Jahr ist alles etwas anders,“ sagt Ingo Frieske. Weshalb der geschäftsführer der Partner für Sport und Bildung GmbH (PSB) im Moment auch nicht dabei ist, die alljährliche Charity-Gala der PSB zugunsten des heimischen Sports zu organisieren. Die ist nämlich aufgrund von Corona gestrichen. Allerdings nicht ersatzlos, das vorgeschaltete Benefiz-Golfturnier wird nämlich am 11. September im Golfpark Rittergut Birkhof zur Austragung kommen.

Weil es „nur“ mit einem Freiluft-Barbecue ausklingt, würde normalerweise auch die Verlosung ausfallen, mit der die PSB in jedem Jahr eine größere Summe zur Unterstützung des heimischen Sports eingenommen haben. Stattdessen gibt es die Tombola nun online, verbunden mit einer Crowdfunding-Aktion mit attraktiven Preisen. „So wird auch Partnern und Förderern, die nicht an der Golf-Veranstaltung teilnehmen, ermöglicht, einen kleinen Beitrag für den guten Zweck zu leisten,“ sagt Frieske. Die Aktion startet am Freitag (31. Juli) um 12 Uhr und läuft bis zum 16. September.