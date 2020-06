Olympische Spiele : PSB fördern weiter Olympiakandidaten

Rhein-Kreis Ohne Corona würde am 24. Juli in Tokio das Olympische Feuer entzündet, jetzt sind die Spiele um ein Jahr verschoben. Die Partner für Sport und Bildung wollen die Kandidaten aus dem Rhein-Kreis bis dahin weiter unterstützen.

Gäbe es kein Virus namens Covid 19, würde in 44 Tagen in Tokio das Olympische Feuer entzündet. Doch wegen der weltweiten Corona-Pandemie und der besonderen Ansteckungsgefahr, die von Großveranstaltungen ausgeht, hat das Internationale Olympische Komitee die 32. Sommerspiele um ein Jahr verschoben. Geht es nach den Plänen des IOC, werden sie nun vom 23. Juli bis 8. August 2021 – ebenfalls in Tokio – ausgetragen.