Paralympics in Tokio : Schiwy spielt mit Sitzvolleyballern um fünften Platz

Rhein-Kreis Trotz des 3:1-Sieges gegen Brasilien im dritten Vorrunden-Spiel der Paralympics in Tokio verpasst die deutsche Mannschaft das Halbfinale.

(sit) Gewonnen – und doch verloren. Trotz des ersten Sieges hat der in Grevenbroich geborene und in Kaarst aufgewachsene Lukas Schiwy mit den deutschen Sitzvolleyballern bei den Paralympischen Spielen in Tokio das Halbfinale verpasst. Das Team von Bundestrainer Michael Merten bezwang zwar zum Abschluss der Gruppe B Brasilien mit 3:1, es fehlten aber wenige Punkte im Direktvergleich, um noch auf Platz zwei zu rutschen. Zuvor hatte das Team des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) gegen Favorit Iran (0:3) und China (1:3) den Kürzeren gezogen.

Um ganz auf Nummer sicher zu gehen, hätte gegen Brasilien ein 3:0-Sieg hergemusst, doch als nach gewonnenem ersten Satz (25:23) der zweite Durchgang mit 22:25 verloren ging, standen Schiwy & Co. in der Pflicht, mit zwei hohen Satzgewinnen ihre Halbfinalhoffnungen am Leben zu erhalten. Das 25:19 im dritten Abschnitt ging schon in die richtige Richtung. Und als Deutschland zum Start des vierten Durchgangs mit 4:0 vorne lag, schien die K.o.-Runde zum Greifen nah. Doch die routinierten Brasilianer, angeführt von ihrer Nummer 1 Gilberto Lourenco da Silva, blieben dran. Den Südamerikanern reichte schließlich das 18:25, um ins Halbfinale einzuziehen. Im Spiel um Platz fünf treffen die Deutschen, die 2012 in London die Bronzemedaille geholt hatten, am Donnerstag (8.30 Uhr/MESZ) auf Ägypten. Im Halbfinale spielt das Team RPC (Russisches Paralympisches Komitee) gegen Brasilien, Topfavorit Iran trifft auf Bosnien und Herzegowina.